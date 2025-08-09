Aldo Serena, ex attaccante dell'Inter, ha parlato al Guerin Sportivo di Ange-Yoan Bonny, nuovo innesto dei nerazzurri e subito protagonista nelle prime amichevoli estive: "L'Inter lo ha preso perché Cristian Chivu lo ha allenato a Parma e lo conosce bene. E per Bonny avere la fiducia dell'allenatore è già un buon inizio.