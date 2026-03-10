Intervistato da Repubblica, Aldo Serena ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nel derby che ha avvicinato il Milano a 7 punti. "L'Inter deve evitare di andare in ansia, anche se il Milan dovesse avvicinarsi», dice Aldo Serena, che lo scudetto lo ha vinto con entrambe le maglie".