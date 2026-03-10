FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Serena: “Ecco cosa deve evitare l’Inter. Prossime 3 gare saranno cruciali. Nel 1986…”

news

Serena: “Ecco cosa deve evitare l’Inter. Prossime 3 gare saranno cruciali. Nel 1986…”

Serena: “Ecco cosa deve evitare l’Inter. Prossime 3 gare saranno cruciali. Nel 1986…” - immagine 1
Intervistato da Repubblica, Aldo Serena ha analizzato il momento dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Serena: “Ecco cosa deve evitare l’Inter. Prossime 3 gare saranno cruciali. Nel 1986…”- immagine 2
Getty Images

Intervistato da Repubblica, Aldo Serena ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nel derby che ha avvicinato il Milano a 7 punti. "L'Inter deve evitare di andare in ansia, anche se il Milan dovesse avvicinarsi», dice Aldo Serena, che lo scudetto lo ha vinto con entrambe le maglie".

Serena: “Ecco cosa deve evitare l’Inter. Prossime 3 gare saranno cruciali. Nel 1986…”- immagine 3
Getty Images

"Nel 1986, con la Juve, finimmo campioni nonostante la Roma, a due giornate dalla fine, ci avesse agganciati. Il Milan ha già raggiunto il suo obiettivo stagionale, deve giocare libero di testa e vincere sempre. È difficile, ma non impossibile. Cruciali saranno le prossime tre partite, equivalenti come difficoltà. Solo se l'Inter uscirà da questa serie con un vantaggio di sette punti potrà dirsi tranquilla".

(Repubblica)

Leggi anche
Simic: “Ronaldo, Seedorf, Zanetti: l’Inter era un sogno per me. La prima volta a San...
Rummenigge: “Bodo? Non penso l’Inter abbia pensato al campionato. Più facile col...

© RIPRODUZIONE RISERVATA