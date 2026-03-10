Intervistato da Repubblica, Aldo Serena ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta nel derby che ha avvicinato il Milano a 7 punti. "L'Inter deve evitare di andare in ansia, anche se il Milan dovesse avvicinarsi», dice Aldo Serena, che lo scudetto lo ha vinto con entrambe le maglie".
Serena: “Ecco cosa deve evitare l’Inter. Prossime 3 gare saranno cruciali. Nel 1986…”
"Nel 1986, con la Juve, finimmo campioni nonostante la Roma, a due giornate dalla fine, ci avesse agganciati. Il Milan ha già raggiunto il suo obiettivo stagionale, deve giocare libero di testa e vincere sempre. È difficile, ma non impossibile. Cruciali saranno le prossime tre partite, equivalenti come difficoltà. Solo se l'Inter uscirà da questa serie con un vantaggio di sette punti potrà dirsi tranquilla".
