Aldo Serena ha rilasciato un'intervista al Giornale per parlare di Nazionale:
Serena: “Gattuso sta prendendo scelte coraggiose: non me l’aspettavo ma…”
«Se faremo bene ai Mondiali? Intanto dobbiamo arrivarci. Siamo sulla buona strada, ma per esprimere un giudizio serio bisognerà aspettare banchi di prova più attendibili».
In passato, però, abbiamo faticato perfino contro avversari modesti. Ora, con Gattuso, sembra ci sia stata un’inversione di rotta.
«È vero. E questo fa ben sperare per il futuro».
L’opzione Gattuso sulla panchina azzurra è stata valutata come una "scelta di ripiego". Però Rino sta rispondendo sul campo con i fatti.
«Gli ultimi risultati gli danno ragione. E certe sue soluzioni tattiche sono coraggiose».
Cioè?
«Abbiamo una formazione votata all’attacco».
Gattuso, che da giocatore era il difensore per antonomasia, si è trasformato in un commissario tecnico che "spinge" in avanti. Una mutazione che ti ha sorpreso?
«Un po’ sì. Non me l’aspettavo, ma Rino ha fatto bene».
Le punte Retegui-Kean-P. Esposito, servite dagli esterni Orsolini-Spinazzola-Raspadori. Ti piace?
«Il meccanismo pare funzioni. E un impulso potrebbe venire dalle caratteristiche dei centrali Barella-Frattesi-Tonali, ottimi in fase di costruzione».
Gattuso ha trovato il «suo» modulo di riferimento?
«Con squadre più blasonate di quelle incontrate finora, questo impianto potrebbe andare incontro a dei rischi. Ma sono certo che Rino riuscirà a calibrare le scelte in base al "peso specifico" degli avversari e, se necessario, coprirsi al meglio».
I giocatori sembrano più responsabilizzati e Gattuso dà l’impressione di non negare chances a chi lo merita.
«Dopo tante delusioni, ricreare lo spirito di gruppo era fondamentale. E in questo nessuno è più bravo di Rino».
