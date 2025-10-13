"Alcuni pensano che faremo bene al Mondiale? Intanto dobbiamo arrivarci. Siamo sulla buona strada", dice Serena

Aldo Serena ha rilasciato un'intervista al Giornale per parlare di Nazionale:

«Se faremo bene ai Mondiali? Intanto dobbiamo arrivarci. Siamo sulla buona strada, ma per esprimere un giudizio serio bisognerà aspettare banchi di prova più attendibili».

In passato, però, abbiamo faticato perfino contro avversari modesti. Ora, con Gattuso , sembra ci sia stata un’inversione di rotta.

«È vero. E questo fa ben sperare per il futuro».

L’opzione Gattuso sulla panchina azzurra è stata valutata come una "scelta di ripiego". Però Rino sta rispondendo sul campo con i fatti.

«Gli ultimi risultati gli danno ragione. E certe sue soluzioni tattiche sono coraggiose».

Gattuso, che da giocatore era il difensore per antonomasia, si è trasformato in un commissario tecnico che "spinge" in avanti. Una mutazione che ti ha sorpreso?