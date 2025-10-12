FC Inter 1908
Ventola: “Io, Adani e Cassano diamo fastidio. Vieri? Non ci salutiamo neanche ma dico che…”

Nicola Ventola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato sulla fine della Bobo Tv. C'è spazio per una pace con l'ex amico?
Nicola Ventola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, è tornato sulla fine della Bobo Tv. Il sodalizio tra Bobo Vieri, Adani, Cassano e lo stesso Ventola è finito in maniera burrascosa, con gli ex amici che hanno completamente interrotto ogni rapporto. Ma Ventola crede ancora in un miracoloso ritorno.

Oggi è un uomo felice? 

“Sì, ho tutto e faccio ciò che amo con gli amici, Lele (Adani, ndr) e Antonio (Cassano, ndr), che mi rimprovera ancora perché da bambino non gli regalavo mai i pantaloncini. Col nostro programma, Viva el futbol, ci divertiamo da pazzi: alcuni ci amano, altri ci odiano, ad altri diamo fastidio. Ma dietro c’è competenza. Adani e Cassano vedono 6-7 partite al giorno, io un po’ meno”.

Ma l’amicizia con Vieri le manca? Dopo il litigio che causò lo scioglimento della Bobo Tv non vi siete più parlati.

“Quando si interrompe un legame di 25 anni è sempre un peccato. Quando ci incontriamo non ci salutiamo. Ma io, da uomo pacifico, dico che il tempo curerà le ferite”.

