Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Aldo Serena , ex attaccante, ha parlato così del momento di Napoli e Inter verso lo scontro diretto che si giocherà tra due settimane: «Conte è un mago ed il fatto di non avere le coppe è un gran vantaggio. All'Inter, invece, sembra stia capitando qualcosa di simile a quanto accaduto al Napoli nel post scudetto: non si ha la stessa tenacia e lo stesso ardore dell'anno precedente».

«Il Toro ha passato un momento difficile, di scarsa condizione: non aveva mai riposato ed ha pagato dazio con un periodo buio. E quando un attaccante comincia a non stare bene e a non fare gol si innervosisce. Contro la Juve non ha dato il meglio sotto porta, ma la prestazione l'ha fatta. Anche Lukaku ha avuto un rodaggio difficoltoso, probabilmente aveva bisogno di riassestarsi con i metodi di allenamento di Conte ed era andato un po' imballato. Mentre adesso mi sembra che sia nella fase di appoggio che è fondamentale. Un giocatore importante non solo nelle conclusioni ma anche nella costruzione finale».