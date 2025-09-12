FC Inter 1908
Serena: “Inter, devi recuperare Calhanoglu. Punto su Dumfries. E sul mercato dico che…”

Grande doppio ex del derby d'Italia tra Juventus e Inter, Aldo Serena, intervistato da Libero, ha parlato così del big match di domani a Torino
Marco Macca
Marco Macca 

Grande doppio ex del derby d'Italia tra Juventus e Inter, Aldo Serena, intervistato da Libero, ha parlato così del big match di domani a Torino:

Aldo, ma Juve-Inter è ancora il derby d’Italia, come sosteneva il sommo Gianni Brera?

—  

«Sì, per tanti significati. Ricordo che scendere in campo in queste sfide era un motivo di orgoglio».

Che partita sarà quella di domani?

—  

«Tosta e interessante, sono molto curioso di vedere come la affronteranno. Vengono da un’estate e da un mercato tribolati».

In che senso?

—  

«La Juve ha mancato alcuni obiettivi iniziali, l’Inter tre molto essenziali: voleva acquistare Lookman, Kone e Leoni ma, persi per problemi di bilancio, ha dovuto virare su altre pedine che non erano quelle desiderate all’inizio».

Lookman era l’attaccante che manca ancora, deputato a saltare l’uomo: Chivu gradiva certi giocatori per verticalizzare al massimo il gioco?

—  

«È così. Akanji ha esperienza ad alto livello, Bonny e Sucic sono buone soluzioni ma non quelle pensate a inizio mercato».

Domani sera chi potrebbe essere il giocatore jolly?

—  

«Per questa Juve dico Yildiz, rappresenta l’imprevedibilità. Nell’Inter sarebbe banale dire Lautaro, così come sostenere che un’Inter di livello non può prescindere da Calhanoglu che mi sembra il giocatore da recuperare al 100%. Per questo vedo in Dumfries la pedina che rappresenta l’imprevedibilità. Un suo inserimento può essere letale».

(Fonte: Libero)

