Intervenuto ai microfoni di Libero, Aldo Serena, ex attaccante, ha parlato così in vista dello scontro diretto tra Napoli e Inter di questa sera: «Per quanto riguarda la mia esperienza personale sul campo di Napoli, posso dire che c’è un prima e un dopo Maradona, lui ha cambiato la storia. Ricordo che quando ancora non c’era Diego, andavamo a giocare in quello che all’epoca si chiamava San Paolo, con speranza, fiducia e consapevolezza. Dall’arrivo di Maradona in poi, finimmo accompagnati solo dalla speranza. Facendo una tara tra il significato intrinseco della partita e il momento preciso in cui si gioca, credo che nessuna delle due squadre abbia intenzione, almeno nelle battute iniziali del match, di scoprire il fianco all’altra. Il Napoli potrà fare qualche calcolo in più pensando che il più fitto calendario dell’Inter potrebbe causare ai nerazzurri anche qualche inciampo futuro».