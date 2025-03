Focus anche sui conti di Napoli e Inter oggi sulla Gazzetta dello Sport. Tanti gli aspetti analizzati dalla rosea, che ha preso in esame le ultime campagne trasferimenti e le ha confrontate in vista del big match del Maradona delle ore 18.

"Napoli-Inter 1-1. No, non è il pronostico del big-match di oggi. Qui parliamo di numeri di bilancio, in particolare della gestione delle rose. E il confronto finisce in parità: il Napoli investe di più sui “cartellini”, l’Inter spende di più sugli stipendi. Strategie differenti, entrambe efficaci, visto che le sfidanti hanno conquistato gli ultimi due campionati e si stanno contendendo quello attuale, con l’Atalanta terza incomoda.