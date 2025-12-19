De Siervo, ad della Lega calcio ha parlato dell'internalizzazione della Serie A e si è soffermato su Milan-Como a Perth: «Se la prossima Supecoppa non si giocherà in Arabia e invece si giocherà a Washington? Ci sono state diverse manifestazioni di interesse, abbiamo una scelta ampia».
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste De Siervo: “Chiediamo sacrificio ai tifosi per grande obiettivo. La prossima Supercoppa…”
news
De Siervo: “Chiediamo sacrificio ai tifosi per grande obiettivo. La prossima Supercoppa…”
Le parole del dirigente della Lega Calcio ai microfoni di SportMediaset prima della gara di Supercoppa tra Bologna e Inter
«Milan-Como a Perth? Il fenomeno dell'internalizzazione va visto in chiave estera e si mette al centro i tifosi, non sono quelli Nazionali, che possono vedere la partita anche all'estero. Un sacrificio chiesto ai tifosi ma con un grande obiettivo, cerchiamo nuovi spettatori. Siamo i primi ma probabilmente tutte le leghe giocheranno almeno una gara all'estero nei prossimi anni».
«Ci apriamo ad un mercato interessante come quello austrialiano. Ma sicuramente non è per stravolgere le nostre abitudini. Cerchiamo nuovi pubblici per cercare glamour che serve perché la Lega resti tra le prime leghe al mondo», ha aggiunto l'ad.
(Fonte: SM)
© RIPRODUZIONE RISERVATA