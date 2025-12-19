A SportMediaset, prima della semifinale di Supercoppa contro il Bologna ha parlato ai microfoni di SportMediaset l'ex giocatore dell'Inter, Marco Materazzi: «Se mi aspettavo l'esclusione dal primo minuto di Lautaro? No, non me l'aspettavo. È una semifinale che devi vincere, ma sono quattro attaccanti forti, sono tutti all'altezza di fare i titolari», ha detto.
Materazzi: “Inter, tutti forti gli attaccanti. Ogni volta che è caduta…”
Prima della semifinale di Supercoppa che si gioca in Arabia, le parole dell'ex giocatore nerazzurro
-Inter più forte dell'anno scorso?
Lo deve sempre dimostrare sul campo ed è prima in classifica. Poi sta reagendo poi tutte le volte che cade. E questo fa sperare in bene per il futuro.
(Fonte: SM)
