L'ad della Lega Calcio a Rivista 11 ha parlato del momento del calcio italiano, di stadi, calendari e trasparenza

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 19:16)

L'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo in un'intervista a Rivista 11 ha parlato degli stadi italiani e della questione dei calendari e si è soffermato anche sulla trasparenza attuata ad esempio con VAR e Ref Cam ma che stanno portando a tantissime polemiche ogni domenica.

«Abbiamo davanti una data non procrastinabile: nel 2032 ospiteremo i Campionati Europei in Italia. Ci sono impianti fenomenali come il prossimo di Milano, con un investimento superiore a un miliardo di euro, e altri bellissimi progetti come quelli di Lazio e Roma. Anche a Marassi proseguono le discussioni tra i due club, mentre a Firenze siamo in un momento di profonda trasformazione», ha detto sugli stadi facendo un punto sul momento che si vive proprio in rapporto agli impianti italiani.

«Oggi stiamo affrontando la fase peggiore: i nostri club sono ancora legati ai ricavi televisivi, ma nel frattempo stanno crescendo molto gli introiti commerciali e avere stadi moderni e all’avanguardia darebbe una forte spinta in tal senso. Fortunatamente nel calcio stanno entrando manager che arrivano da industrie più evolute, introducendo nel sistema nuove competenze, visioni diverse e progetti ambiziosi», ha aggiunto in merito.

UEFA E FIFA — Quanto al campionato della Serie A, per i calendari troppo intasati e per le squadre che già a metà campionato giocano senza più obiettivi, è stato proposto di tornare a 18 squadre.4

Il dirigente della Lega Calcio ha sottolineato: «La Serie A si disputa da più di vent’anni a 20 squadre, lo stesso numero di club dei massimi campionati in Spagna e Inghilterra. Assistiamo di contro a un aumento delle gare a livello europeo e internazionale. Il gigantismo di UEFA e soprattutto FIFA rischia di schiacciare le competizioni nazionali. Il Mondiale per Club è nato senza una preventiva consultazione con tutti gli stakeholder. L’obiettivo di queste grandi istituzioni è continuare a espandersi, occupando sempre più spazio in un calendario congestionato. Il rischio è che i campionati diventino solo delle pre-qualifiche per le Coppe europee e che perdano fascino», ha spiegato.

Trasparenza — Quanto alla trasparenza adottata con Open VAR e Ref Cam, De Siervo ha detto: «La Serie A ha dimostrato di saper interpretare bene il presente e il futuro. Soprattutto dal punto di vista della tecnologia di supporto agli arbitri. Il VAR introdotto prima di altre leghe, il fuorigioco semiautomatico. E poi una trasmissione televisiva come Open VAR in cui vengono chiarite e spiegate le decisioni prese durante le gare, l’implementazione delle refcam. Sono state scelte coraggiose. Utili alla trasparenze e per ridurre una serie di discussioni strumentali sugli arbitri. Anche l'Haier Cam che mostra la visuale dell'arbitro. Sono tutti elementi innovativi. Credo che questa scelta sulla trasparenza sia un punto di forza della Lega. Continueremo ad investire sulle tecnologie al servizio degli arbitri».

(Fonte: Rivista 11)