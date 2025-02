Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con il Genoa, concedendosi anche un piccolo sfogo: "Non è stata una partita di grande qualità da parte nostra ma abbiamo messo anima e cuore: l'importante era prendere i tre punti, erano importanti dopo la sconfitta con la Juve che ci ha fatto malissimo. Siamo in piedi, concentrati per vincere ogni partita: contento per la vittoria, per i compagni e per la gente. L'esultanza? A volte ti esce da dentro: quando si parla così tanto, a volte dà fastidio, io l'ho imparato negli anni a lasciare dietro tutto.