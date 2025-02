Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ha parlato nel corso di un'intervista concessa a SportWeek: "C'è stata la possibilità due volte. Sa, il mestiere del commentatore ha delle controindicazioni. Ricordo che Zoff una volta mi disse: "Beppe, andando in tv ti prendi dei rischi". Ma io cerco sempre di essere onesto e rispettoso, senza fare il tifoso. Qualche giudizio deve aver incrinato dei rapporti, non so dire con chi. Facchetti voleva farmi fare il secondo di Cuper, ma sapevo che avrebbe preferito Verdelli. L'ultimo tentativo l'ha fatto Beppe Baresi, ma alla fine mi ha detto che non era possibile. "Ordini" dall'alto".