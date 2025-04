Xherdan Shaqiri, ex fantasista svizzero di Bayern Monaco e Inter, dagli studi di Blue Sport ha parlato del match di ritorno in programma a San Siro: "Può ancora succedere molto. Non vedo l'ora che arrivi la gara di ritorno. C'è una speranza per il Bayern Monaco: hanno vinto tutte e quattro le trasferte europee contro l'Inter. Potrebbe essere la loro ultima speranza".