Andrea Della Sala Redattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 15:16)

Intervistato da Repubblica, l'ex bomber del Milan Shevchenko ha parlato della grande sfida di domani tra l'Inter e i rossoneri

Shevchenko, il derby è già un appuntamento chiave della stagione per Inter e Milan?

«Non penso. Non influirà sul destino del campionato, è presto per pensare che sia decisivo. Certo è sempre bello vincerlo».

Per chi ha un valore più alto?

«Tutte e due le squadre sono in un buon momento. Fare risultato però è più importante per il Milan, che è ancora un po' più fragile rispetto ai nerazzurri. Deve continuare a crescere, una sconfitta forse arresterebbe questo processo».

L'Inter a inizio stagione portava con sé delle incognite. Le ha superate?

«Sì, oggi è un'altra squadra. Quando si chiude un'annata si volta pagina, riparti daccapo. La rosa dei nerazzurri è rimasta praticamente intatta, anzi si sono pure rafforzati. E Chivu mi sembra un allenatore con una bella visione di calcio, ha idee giuste. Sono tra i favoriti per lo scudetto».

Il percorso del Milan è corretto?

«Ha dovuto riconquistare certezze, solidità. Ricostruire dopo le difficoltà trovate nella scorsa stagione. E poi bisogna considerare che sono arrivati tanti nuovi calciatori. Allegri sta gestendo bene questa fase, non era scontato».

Allegri ha riportato entusiasmo nella piazza.

«Max è un allenatore esperto, con caratteristiche precise. È una persona seria, sa gestire bene i calciatori, ha un tipo di gioco collaudato. Quando lo sposi sai cosa stai prendendo: lui sta rispettando le attese».

Il giocatore che più le piace?

«Modric mi sta impressionando, sta facendo una grande grande differenza. Però come squadra il Milan ha ancora degli step da fare per arrivare alla pari dell'Inter».