Shevchenko: “Se il Milan vince, riapre il campionato. Inter la più forte in Italia, ma…”

L'ex attaccante rossonero presenta i temi principali della sfida di questa sera: "Può cambiare il destino della stagione"
Fabio Alampi Redattore 

Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport del derby di Milano in programma questa sera a San Siro: "Togliere fascino al derby è assolutamente impossibile e i dieci punti di distacco in classifica significano poco, anzi: se il Milan vince, il campionato è riaperto. Il derby può cambiare il destino, specie a questo punto della stagione: da qui alla fine le partite saranno imprevedibili per tutti".

Oggi l'Inter è più avanti?

"Come rosa sì, è la più forte in questo momento in Italia. E mi piace come è allenata da Chivu: è sempre stato un giocatore intelligente, che aveva qualità grandissime e classe pura, un sinistro eccezionale. Era un creativo da giocatore e si sta dimostrando bravo anche in panchina. È stato capace di mantenere il vantaggio in classifica dando energie sempre nuove al gruppo. Si vede che la squadra lo rispetta e ha un bel modo di giocare".

Pio Esposito è quel tipo di attaccante di cui parlava prima, il 9 alla Ibra?

"L'ho visto giocare, è giovane e segna bei gol. Anche quando entra riesce a dare il suo contributo per sbloccare le partite. E di testa è forte".

Ultima sul derby: può rigiocarne uno soltanto dei suoi 20. Quale sceglierebbe?

"Quello del ritorno di semifinale Champions 2003. Ma a pensarci bene rigiocherei tutti quelli vinti: amavo la tensione di quei momenti, la città ferma per vivere la partita. La passione, la rivalità. Una sfida bellissima da giocare e vedere: sai che il mondo ti guarda. Va oltre la classifica, il derby di Milano è il derby di Milano".

