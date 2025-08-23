"Sono arrivato da dieci giorni, ho tanto fuoco dentro: voglio iniziare questa nuova avventura, venire al Toro è la scelta giusta".

"Il presidente Cairo mi cercava da tanto tempo, mi volevano anche altre squadre ma sentivo che dovevo scegliere il Toro - spiega il Cholito - anche perché questo è un posto dove serve grinta, e io ne ho tanta da dare: immagino il primo gol al Grande Torino proprio così, di grinta e cattiveria".