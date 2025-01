“Niente minuto di silenzio per Aldo Agroppi? La Lega lo ricorderà nella prossima giornata di campionato, noi lo ricordiamo prima da calciatore, poi da allenatore e poi da opinionista. Facciamo arrivare le condoglianze a tutta la famiglia.

Non poteva esserci occasione migliore che rappresentare la Lega Serie A qui, siamo orgogliosi di essere qui col prodotto italiano, con due squadre ai vertici del campionato italiano. L’Inter ha vinto il campionato, l’Atalanta l’Europa League. Stiamo esportando il meglio, nella prossima ci saranno Milan e Juve che hanno tanti fan qui come l’Inter. Rispetto a 5 anni fa quando abbiamo deciso di far qui la coppa, ogni anno si sono visti i progressi del paese. Un’Arabia diversa da quella che eravamo abituati a immaginare, un paese che si sta aprendo all’Occidente. Felici di essere qui a fare un ponte tra l’Europa e questo continente”.