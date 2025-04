Le parole dell'ex centrocampista: "Ha tutte le capacità per giocare nella Juve, è bravo a far gol e a far reparto da solo. C'è bisogno di lui"

Marco Astori Redattore 4 aprile - 20:30

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Mohamed Sissoko, ex centrocampista della Juventus, ha parlato così del momento in casa bianconera e non solo: "In estate era stato avviato un progetto molto interessante, con un nuovo allenatore bravo come Thiago Motta e tanti nuovi calciatori. Ci voleva un po' più di tempo, invece nel calcio a decidere sono sempre e solo i risultati. Un allenatore ha bisogno di tempo per lavorare.

Mi spiace che i tifosi siano rimasti delusi dai risultati, ma resto sempre convinto che Thiago diventerà un grandissimo allenatore. David? E' molto forte, uno dei migliori di Francia da ormai diversi anni. Ha tutte le capacità per giocare nella Juve, è bravo a far gol e a far reparto da solo. C'è bisogno di lui. Ma ad esser sincero, è da quattro anni che sto proponendo un attaccante, ovvero Osimhen".