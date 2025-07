Milan Skriniar , ex difensore dell'Inter, ha firmato ieri un contratto quadriennale con il Fenerbahce, la squadra nella quale ha iniziato a giocare - in prestito dal PSG - a gennaio del 2025. Il giocatore passa al club turco a titolo definitivo e ai microfoni dei canali ufficiali ha parlato del suo ritorno.

«Sono felice di essere tornato in famiglia. Come dico sempre, mi sono sentito a casa fin dal mio arrivo a gennaio. Ho sempre ricevuto affetto dai tifosi, dallo staff e dai miei compagni di squadra. Sono felice di essere tornato qui e continueremo insieme», ha sottolineato.

«Tutto mi è stato chiaro fin dal primo momento del trasferimento. Vorrei ringraziare il nostro presidente, il nostro allenatore, il nostro direttore e tutti coloro che sono coinvolti nel club. Tutto è stato perfetto e non c'era altra scelta per me. Spero che avremo tutti successo insieme. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi in ogni partita», ha concluso.