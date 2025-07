Il difensore lascia a titolo definitivo il PSG dove era arrivato a parametro zero alla fine della sua avventura in nerazzurro

Questa sera è arrivata l'ufficialità: Milan Skriniar è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il giocatore era arrivato ieri in Turchia per le visite mediche a cui si è sottoposto oggi: superate quelle è arrivata la firma sul contratto con il club turco nel quale ha giocato a partire da gennaio in prestito dal PSG dove non aveva trovato spazio.

"Il nostro club ha raggiunto un accordo con il Paris Saint-Germain e il giocatore per il trasferimento a titolo definitivo del difensore nazionale slovacco Milan Skriniar, che si è unito alla nostra squadra di calcio A in prestito durante la sessione di calciomercato di metà stagione", si legge sul comunicato ufficiale del club turco. Contratto quadriennale per l'ex difensore dell'Inter. Lui e Semedo, ultimi acquisti della società, hanno partecipato al loro primo allenamento insieme presso il Can Bartu Facilities del Fenerbahçe: programma personalizzato per entrambi. Nei prossimi giorni si unirà al gruppo allenato da Mourinho.