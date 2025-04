In diretta su Skysport24, Javier Zanetti ha parlato di Papa Francesco nel giorno in cui è arrivato l'annuncio della sua morte. «È un giorno triste. Ci lascia una persona con dei grandi valori. Ho avuto l'onore e il privilegio di incontrarlo più volte insieme alla mia famiglia. Una persona molto aperta a qualsiasi argomento. La prima volta che l'ho incontrato abbiamo parlato della sua passione per la sua squadra, del San Lorenzo. Mi ha detto a memoria la squadra che vinse il campionato argentino. Dimostra quanto ci tenesse al calcio».

«Abbiamo parlato della mia Fondazione, dell'Inter e della Nazionale. Essendo argentino rendeva ancora più speciale il mio legame. Al momento in cui ho sentito la notizia ho pensato al primo incontro. Come è stato carino con i miei figli. Mi porterò questi momenti che ci ha regalato. Quando ci siamo incontrati gli è venuto in mente di realizzare la partita interreligiosa ed è stato un successo per il messaggio trasmesso al mondo, l'unione delle religioni, una partita vista in tutto il mondo e il messaggio è arrivato a tutti», ha aggiunto.