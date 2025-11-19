“Il mio finale di carriera? Io sono dell’idea che le maglie a strisce anche nelle difficoltà ti fanno portare a casa qualcosa in termini di titoli, io lo dico sempre. Non voglio entrare in polemica per tutto quello che è successo nel mio finale di carriera poi… La cosa importante per il ruolo di capitano è far capire cosa vuol dire indossare quella maglia. Perché ogni squadra ha il proprio DNA e i propri valori, tu devi farlo capire a tutta la squadra. Io quando giocavo dicevo tre parole in croce però: per me l’importante era essere l’esempio.