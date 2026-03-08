Wesley Sneijder, ex centrocampista olandese dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha voluto dare un consiglio di mercato ai nerazzurri:
news
Sneijder: “Inter, ma lo vedi Stankovic? Diventa più forte di Deki! Va ripreso perché…”
"Dall'Olanda noi guardiamo con attenzione il campionato belga. State vedendo anche voi cosa combina al Bruges ogni settimana il figlio di Dejan? Deki non si offenderà, ma Stankovic figlio sta diventando più forte di Stankovic padre. Me lo ricordo bambino, vederlo così forte mi fa sentire vecchio, quindi dovrei essere arrabbiato con lui... In realtà, gli auguro ogni bene e spero che l'Inter lo riporti a casa".
"Esposito?Pio è la benedizione dell'Italia, la punta che mancava e che guida un movimento. Sperando ci raggiungiate al Mondiale, sennò sai che noia... (ride, ndr ). È già pronto, con l'Arsenal in pochi minuti ha impressionato tutti. E poi Lautaro gli ha preso le misure, sa adattarsi e si muove di conseguenza. Insieme possono fare 50 gol l'anno perché l'Inter deve pensare a vincere pure in futuro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA