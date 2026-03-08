"Esposito?Pio è la benedizione dell'Italia, la punta che mancava e che guida un movimento. Sperando ci raggiungiate al Mondiale, sennò sai che noia... (ride, ndr ). È già pronto, con l'Arsenal in pochi minuti ha impressionato tutti. E poi Lautaro gli ha preso le misure, sa adattarsi e si muove di conseguenza. Insieme possono fare 50 gol l'anno perché l'Inter deve pensare a vincere pure in futuro".