FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Sneijder: “Inter, ma lo vedi Stankovic? Diventa più forte di Deki! Va ripreso perché…”

news

Sneijder: “Inter, ma lo vedi Stankovic? Diventa più forte di Deki! Va ripreso perché…”

Sneijder: “Inter, ma lo vedi Stankovic? Diventa più forte di Deki! Va ripreso perché…” - immagine 1
L'ex centrocampista olandese stravede per il giovane figlio d'arte: "Vederlo così forte mi fa sentire vecchio"
Fabio Alampi Redattore 

Wesley Sneijder, ex centrocampista olandese dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha voluto dare un consiglio di mercato ai nerazzurri:

"Dall'Olanda noi guardiamo con attenzione il campionato belga. State vedendo anche voi cosa combina al Bruges ogni settimana il figlio di Dejan? Deki non si offenderà, ma Stankovic figlio sta diventando più forte di Stankovic padre. Me lo ricordo bambino, vederlo così forte mi fa sentire vecchio, quindi dovrei essere arrabbiato con lui... In realtà, gli auguro ogni bene e spero che l'Inter lo riporti a casa".

Sneijder: “Inter, ma lo vedi Stankovic? Diventa più forte di Deki! Va ripreso perché…”- immagine 2
Getty Images

"Esposito?Pio è la benedizione dell'Italia, la punta che mancava e che guida un movimento. Sperando ci raggiungiate al Mondiale, sennò sai che noia... (ride, ndr ). È già pronto, con l'Arsenal in pochi minuti ha impressionato tutti. E poi Lautaro gli ha preso le misure, sa adattarsi e si muove di conseguenza. Insieme possono fare 50 gol l'anno perché l'Inter deve pensare a vincere pure in futuro".

Leggi anche
Shevchenko: “Se il Milan vince, riapre il campionato. Inter la più forte in Italia,...
Sneijder: “Inter, Chivu sta facendo un’impresa. Esposito una benedizione, Zielinski...

© RIPRODUZIONE RISERVATA