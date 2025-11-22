"Non abbiamo bisogno di motivazioni, il derby è speciale per tutti, per i tifosi e per la squadra", ammette Sommer

Matteo Pifferi Redattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 19:41)

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Yann Sommer ha parlato così in vista del derby di domani:

"Non abbiamo bisogno di motivazioni, il derby è speciale per tutti, per i tifosi e per la squadra. Siamo pronti per domani, contano i tre punti alla fine. Ci siamo preparati bene per questa partita"

Milan senza centravanti: come marcarli, un po' più bassi o accettando il duello?

"Vediamo domani, non dico troppo della tattica. Conosciamo la forza del Milan, proveremo a fare la nostra partita davanti ai nostri tifosi. Staremo attenti, ci siamo preparati bene. Dobbiamo guardare sempre come gioca l'avversario, l'Inter gioca in casa, proveremo a fare la nostra partita"

Pochi punti con le big

"Non abbiamo fatto tanti punti con le big, non mi piace paragonare le partite. Lazio e Milan sono squadre diverse, sappiamo che se vogliamo essere al top dobbiamo vincere le partite contro le grandi squadre ed è il nostro obiettivo. Abbiamo imparato qualcosa dalle altre partite, proveremo a mettere sul campo domani questi insegnamenti"

Sommer vs Maignan

"E' un grande portiere, mi piace tanto anche come persona. E' bello giocare contro portieri così, domani non è Sommer contro Maignan ma Inter contro Milan, lui è un grande portiere ma vogliamo fare una grande partita"