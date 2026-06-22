Sommer: “Inzaghi ha portato emozione. Tre aggettivi per descrivere Chivu”

Intervistato dal Corriere della Sera, Yann Sommer ha parlato delle sue tre stagioni all'Inter. Il portiere svizzero ha elogiato i due allenatori che ha avuto in nerazzurro, Inzaghi e Chivu. "Inzaghi ha portato tanta emozione in campo, ma allo stesso tempo è una persona tranquilla nella quotidianità. Con lui ho imparato a pensare in grande, a mettere passione, a dare tutto per vincere e sono migliorato molto nel gioco con i piedi. Nell’anno con Chivu mi sono trovato subito bene dal punto di vista personale, è molto sereno e sa affrontare le sfide ad alto livello in modo disteso".