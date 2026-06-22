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Sommer: “Inzaghi ha portato emozione. Tre aggettivi per descrivere Chivu”

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Intervistato dal Corriere della Sera, Yann Sommer ha parlato delle sue tre stagioni all'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Sommer: “Inzaghi ha portato emozione. Tre aggettivi per descrivere Chivu”- immagine 2

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Intervistato dal Corriere della Sera, Yann Sommer ha parlato delle sue tre stagioni all'Inter. Il portiere svizzero ha elogiato i due allenatori che ha avuto in nerazzurro, Inzaghi e Chivu. "Inzaghi ha portato tanta emozione in campo, ma allo stesso tempo è una persona tranquilla nella quotidianità. Con lui ho imparato a pensare in grande, a mettere passione, a dare tutto per vincere e sono migliorato molto nel gioco con i piedi. Nell’anno con Chivu mi sono trovato subito bene dal punto di vista personale, è molto sereno e sa affrontare le sfide ad alto livello in modo disteso".

Inter Chivu
Getty Images

Se dovesse usare tre aggettivi per descrivere Chivu?

—  

«Concentrato sugli obiettivi, professionale e collegiale, nel senso collaborativo».

(Corriere della Sera)

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