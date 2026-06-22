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fcinter1908 news interviste Sommer: “Inzaghi ha portato emozione. Tre aggettivi per descrivere Chivu”
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Sommer: “Inzaghi ha portato emozione. Tre aggettivi per descrivere Chivu”
Intervistato dal Corriere della Sera, Yann Sommer ha parlato delle sue tre stagioni all'Inter
Intervistato dal Corriere della Sera, Yann Sommer ha parlato delle sue tre stagioni all'Inter. Il portiere svizzero ha elogiato i due allenatori che ha avuto in nerazzurro, Inzaghi e Chivu. "Inzaghi ha portato tanta emozione in campo, ma allo stesso tempo è una persona tranquilla nella quotidianità. Con lui ho imparato a pensare in grande, a mettere passione, a dare tutto per vincere e sono migliorato molto nel gioco con i piedi. Nell’anno con Chivu mi sono trovato subito bene dal punto di vista personale, è molto sereno e sa affrontare le sfide ad alto livello in modo disteso".
Se dovesse usare tre aggettivi per descrivere Chivu?—
«Concentrato sugli obiettivi, professionale e collegiale, nel senso collaborativo».
(Corriere della Sera)
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