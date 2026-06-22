A parte i momenti ufficiali, come ha festeggiato scudetto e Coppa Italia?

«In tranquillità con famiglia e amici, godendomi l’attimo e trovando bello che tante persone abbiano condiviso con me la gioia del titolo che custodirò nel cuore».

Che cosa ha imparato da Simone Inzaghi? E che cosa da Chivu?

«Inzaghi ha portato tanta emozione in campo, ma allo stesso tempo è una persona tranquilla nella quotidianità. Con lui ho imparato a pensare in grande, a mettere passione, a dare tutto per vincere e sono migliorato molto nel gioco con i piedi. Nell’anno con Chivu mi sono trovato subito bene dal punto di vista personale, è molto sereno e sa affrontare le sfide ad alto livello in modo disteso».

Se dovesse usare tre aggettivi per descrivere Chivu?

«Concentrato sugli obiettivi, professionale e collegiale, nel senso collaborativo».

Ama la musica e suona la chitarra: se l’Inter fosse una canzone quale sarebbe?

«Fire fire del dj Shimza, conosciuto per la afro house».

Il suo cantante italiano preferito?

«Eros Ramazotti, anche lui è venuto a San Siro nei giorni scorsi, e Lo & Leduc, un gruppo hip hop svizzero».

Concerti a Milano?

«Quello del cantautore rapper Post Malone, meraviglioso».

Se fosse un piatto, l’Inter quale sarebbe?

«Un sano risotto alla milanese».

Che cosa le ha dato Milano?

«Tanto. È molto vivace, con un’ottima offerta gastronomica e un’atmosfera speciale. Mi ha trasmesso quel fascino tipicamente italiano che ho apprezzato moltissimo, come la gentilezza e la cordialità della gente, e ho visto tanti posti stupendi, la considererò per sempre una parte di me. E poi… è vicina alla Svizzera, mi permette di tornare a casa quando voglio»

I suoi luoghi del cuore?

«Brera, il Duomo con la Galleria, City Life e ho frequentato il Parco Sempione con la famiglia. Ho scelto di vivere a City Life, è un quartiere giovane, dinamico, moderno. La sicurezza è un tema importante ma anche l’avere accanto il parco per un po’ di svago con i bambini. Ed è ben collegata con l’autostrada».