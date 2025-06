Yann Sommer , portiere dell'Inter , ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria contro il River Plate. Ecco le sue parole: "E' stata la partita più bella e più dura del torneo, era un avversario duro e aggressivo: abbiamo fatto bene, abbiamo lasciato tante energie sul campo ma fatto bene come squadra.

I giovani? E' molto importante averli e che prendano fiducia: hanno fatto molto bene oggi. I primi giorni sono stati difficili, ora siamo al 100% dentro a questo torneo. Andiamo avanti, vogliamo vincere anche la prossima. Il torneo è un po' diverso, ma siamo dentro al 100%: abbiamo mostrato grande garra come squadra e anche qualità, abbiamo fatto due bei gol. Sono molto contento.

Se l'Inter vuole arrivare fino in fondo? Sempre! Quando giochiamo un torneo così voglio sempre vincere: ma ora andiamo step by step, avremo un avversario che non conosciamo bene e dovremo fare una bella gara".