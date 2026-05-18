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INTERVISTA SOMMER

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Intervenuto ai microfoni di RSI Sport, Yann Sommer si è raccontato, tra le parate più belle, il capitolo Nazionale e qualche anticipazione sul futuro e sul post carriera.

La tua giornata di gloria è all'Europeo 2021 col rigore parato a Mbappé?

"Ho guardato gli arbitri, loro hanno osservato bene se avessi il piede sulla linea. Non ero sicuro ma è stato meglio così. La Francia era sicura di vincere, noi dopo il 3-2 di Seferovic ci abbiamo creduto"

Inter-Barcellona, qual è la parata più difficile, quella al 76' o al 113'?

"La seconda su Yamal. Perché era più vicino, più sull'angolo ma più vicino. Come contro la Francia, la storia della partita è stata incredibile, tanti gol, quello di Acerbi, una partita bellissima anche da vedere. Per tanti giocatori era la prima finale raggiunta"

Sai già che i giocatori come Yamal incrociano sul secondo palo?

"No. Qualche minuto dopo infatti Yamal incrocia sul primo palo e prende palo"