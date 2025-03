Yann Sommer, portiere dell'Inter, dopo essere stato decisivo nel finale della gara contro l'Udinese, ha parlato ai microfoni di Skysport della vittoria nerazzurra. Queste le parole del nerazzurro: «Controllo e poi sofferenza? Alla fine è importante aver vinto. Nel primo tempo abbiamo controllato al cento per cento la partita, abbiamo fatto due gol e abbiamo avuto tante opzioni di gioco. Nel secondo tempo loro hanno fatto più pressing, non abbiamo avuto le opzioni dentro le linee e dopo sui palloni lunghi, sono fisici, non è facile, prendono punizioni e altro. L'importante è aver vinto».