Sorrentino: “Milinkovic-Savic miglior portiere della Serie A: ecco perché”

Come valuta in generale la stagione di Milinkovic?

«Occorre guardare al di là dei rigori, il rendimento è molto positivo, come del resto l’anno scorso. In passato era stato molto criticato, ma i numeri dicono che è cresciuto. Personalità ne ha sempre avuta, ma ora inizia a essere decisivo».

«Io sono cresciuto fino ai 40 anni, in tutto e fino all’ultimo giorno. Lui ha voglia di lavorare, con le persone giuste si può maturare in tutto. Certo, per lui potrebbe esserci un ulteriore step: il non respingere, ma bloccare tante palle alte ti fa fare la differenza e lui su questo può esprimersi ancora meglio».