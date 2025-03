Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Stefano Sorrentino, ex portiere, ha parlato così della corsa scudetto: “Per il Napoli è tutto in gioco, nonostante capisca la delusione post Venezia. Andare a Venezia a giocare non è come prendersi un caffè, non a caso la squadra di Di Francesco ha fermato sia l’Atalanta che il Napoli. Per il Napoli le partite son nove da qui alla fine, ma per l’Inter saranno molte di più.