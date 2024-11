Stefano Sorrentino, ex portiere, intervistato da MilanNews, ha commentato così la prima parte di campionato

Stefano Sorrentino, ex portiere, intervistato da MilanNews, ha commentato così la prima parte di campionato: "Mi aspettavo il Napoli così perché conosco Conte. Da una parte sì ma dall'altra ti dico che non pensavo così rapidamente. Questo fa parte un po' della sua impronta. Il Milan secondo me sta facendo bene, sta facendo ottime cose.