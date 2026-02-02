Stefano Sorrentino ha commentato la reazione di Emil Audero, portiere della Cremonese ed ex Inter, che ieri è stato colpito da un petardo lanciato da un tifoso imbecille: "Audero voto 10 e non parlo della prestazione perché secondo me dobbiamo rivedere qualcosina, anche nell'ultimo periodo. Sei un grandissimo portiere ma quello che hai fatto stasera (ieri, ndr) per sportività, professionalità è da uomo vero: chapeau. Vale molto più di tante parate".
Sorrentino si sbilancia su Audero: “Sei un grandissimo portiere ma quello che hai fatto…”
Il commento dell'ex portiere alla Nuova Domenica Sportiva
(Nuova Domenica Sportiva)
