Sorrentino si sbilancia su Audero: “Sei un grandissimo portiere ma quello che hai fatto…”

Il commento dell'ex portiere alla Nuova Domenica Sportiva
Redazione1908

Stefano Sorrentino ha commentato la reazione di Emil Audero, portiere della Cremonese ed ex Inter, che ieri è stato colpito da un petardo lanciato da un tifoso imbecille: "Audero voto 10 e non parlo della prestazione perché secondo me dobbiamo rivedere qualcosina, anche nell'ultimo periodo. Sei un grandissimo portiere ma quello che hai fatto stasera (ieri, ndr) per sportività, professionalità è da uomo vero: chapeau. Vale molto più di tante parate".

(Nuova Domenica Sportiva)

 

