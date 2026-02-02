Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del club emiliano, ai microfoni di Gian Luca Rossi si è sfogato duramente sul tema: "Curva dell'Inter squalificata? Questa è una cosa che mi fa incazzare molto. Per noi come società è un'opportunità per fare degli incassi, la sostenibilità è data anche da questo. Per colpa di un deficiente dobbiamo avere un settore chiuso e non diamo la possibilità ai tifosi dell'Inter di venire da noi. Abbiamo la tribuna Nord, ha una visibilità straordinaria, non è come quando si va a giocare a San Siro che i tifosi li mandi al terzo anello e non vedi neanche la partita: diamo un servizio top, straordinario.