Carnevali: “Mi incazzo molto se squalificano Curva Inter. Per colpa di un deficiente perdiamo…”

L'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo non ha usato giri di parole per commentare la vicenda
Fabio Alampi Redattore 

La vicenda del petardo fatto esplodere a Cremona continua a far discutere. Un episodio deprecabile, che potrebbe costare all'Inter la squalifica della Curva e il divieto di trasferta ai propri tifosi già a partire dalla prossima gara contro il Sassuolo, in programma domenica 8 febbraio.

Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del club emiliano, ai microfoni di Gian Luca Rossi si è sfogato duramente sul tema: "Curva dell'Inter squalificata? Questa è una cosa che mi fa incazzare molto. Per noi come società è un'opportunità per fare degli incassi, la sostenibilità è data anche da questo. Per colpa di un deficiente dobbiamo avere un settore chiuso e non diamo la possibilità ai tifosi dell'Inter di venire da noi. Abbiamo la tribuna Nord, ha una visibilità straordinaria, non è come quando si va a giocare a San Siro che i tifosi li mandi al terzo anello e non vedi neanche la partita: diamo un servizio top, straordinario.

Da noi non è mai successo un incidente, e non diamo la possibilità ai tifosi dell'Inter di venire da noi. Questo mi fa incazzare, non è giusto, ed è ora che si cambi perchè così non si può andare avanti. Si parla della rovina del calcio, anche questo è la rovina del calcio".

