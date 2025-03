Le parole del presidente della Lega Calcio in un evento in cui si è parlato di Infrastrutture e Sport

Il presidente della Lega Calcio Ezio Simonelli è intervenuto in un evento dedicato alle Infrastrutture e allo Sport che si è tenuto in centro a Milano: «La creazione di nuove infrastrutture è inderogabile, abbiamo due squadre a Milano che stanno provando ad avere un nuovo stadio da troppo tempo. Abbiamo bellissimi plastici che vorremmo vedere diventino reali. Che gli stadi siano obsoleti lo dicono i numeri, San Siro quello era e quello è rimasto. Siamo in una situazione che va risolta», ha detto a proposito della vicenda che riguarda il Meazza.

«Nonostante i problemi, abbiamo un tasso di riempimento stupefacente, con oltre 31mila spettatori nella scorsa stagione e un tasso di riempimento altissimo. Pensare che San Siro si riempia oltre il 90%, il San Paolo e l’Olimpico pure, vuol dire che il tifoso italiano ha una passione infinita ma non la pazienza. Ci stiamo dando da fare come Lega col governo per rimuovere gli ostacoli prima di tutti burocratici. Non si può star dietro alla soprintendenza che vuole tutelare il secondo anello di San Siro come fosse un monumento», ha aggiunto.