"Conte? Un po' umorale nelle conferenze, in una addirittura ci furono pochissimi minuti, è importante che la squadra percepisca al 100% cosa significa questa partita e non la sua gestualità che non mi pare al massimo. A livello di comunicazione non mi piace molto, il Napoli da anni ha grandi calciatori e può competere ad alti livelli, non può passare che col Como non puoi fallire e con l'Inter non hai pressioni. Il Napoli è forte e lo resta, che vinca, pareggi o perda. In certi momenti della stagione le emozioni contano più dell'aspetto tattico e avverto un po' di nervosismo da parte dell'allenatore ed ai giocatori arrivano queste cose. Anche Manna parla di pressioni? Tornano tutti su questo, ma è una pressione bellissima. Che pressione vogliamo, quella di non retrocedere? Il Napoli ha fatto anche un mercato per avere questa pressione. Ma sono discorsi da calcio italiano, sembra che sbilanciarsi sia un peccato".