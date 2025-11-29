FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Sosa: “Scudetto? Spero lo vinca l’Inter. Il Bologna sta facendo benissimo, la Roma…”

news

Sosa: “Scudetto? Spero lo vinca l’Inter. Il Bologna sta facendo benissimo, la Roma…”

Sosa: “Scudetto? Spero lo vinca l’Inter. Il Bologna sta facendo benissimo, la Roma…” - immagine 1
L'ex attaccante uruguayano, ex nerazzurro, punta sulla formazione di Chivu per la conquista del campionato
Fabio Alampi Redattore 

Ruben Sosa, ex attaccante uruguayano con un passato in Italia con le maglie di Lazio e Inter, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Scudetto? Il Bologna sta facendo benissimo, come Napoli e Inter.

Sosa: “Scudetto? Spero lo vinca l’Inter. Il Bologna sta facendo benissimo, la Roma…”- immagine 2
Getty Images

C'è anche la Roma in corsa ma preferisco che lo vincano Inter o al massimo il Napoli ( sorride, ndr). La Roma non esiste ( sorride, ndr)".

Leggi anche
Zenga: “Io all’Inter? Un sogno impossibile. Mai sceso a compromessi. E...
Zanchetta: “Esposito fortissimo, mix tra Toni e Vieri. Non gioca per soldi. Chivu bravo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA