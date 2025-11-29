Ruben Sosa, ex attaccante uruguayano con un passato in Italia con le maglie di Lazio e Inter, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Scudetto? Il Bologna sta facendo benissimo, come Napoli e Inter.
Sosa: “Scudetto? Spero lo vinca l’Inter. Il Bologna sta facendo benissimo, la Roma…”
L'ex attaccante uruguayano, ex nerazzurro, punta sulla formazione di Chivu per la conquista del campionato
C'è anche la Roma in corsa ma preferisco che lo vincano Inter o al massimo il Napoli ( sorride, ndr). La Roma non esiste ( sorride, ndr)".
