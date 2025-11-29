FC Inter 1908
L'Inter ha bisogno che il suo attacco torni a girare al massimo. Serve più cinismo per concretizzare le tante palle gol create 
L'Inter vuole tornare a vincere dopo le due sconfitte patite col Milan e l'Atletico Madrid. Per farlo ha bisogno che il suo attacco torni a girare al massimo. Serve più cinismo per concretizzare le tante palle gol create.

"Da Napoli in poi, oltre ai due centri contro la Lazio, l’attacco interista può appendersi al petto solo un’altra piccola medaglietta: la rete di Lautaro contro i kazaki dell’Almaty a San Siro, peraltro non decisiva. In totale, in questo pezzo di strada iniziato al Maradona, l’Inter l’ha messa dentro undici volte e solo tre centri sono arrivati dal battaglione di punte. Meno di un terzo. Per la prima volta dopo mesi, nel reparto forse meglio assortito dei nerazzurri ci si trova a fare i conti con più domande che certezze. Non certo una crisi, perché la squadra continua a produrre copiosamente occasioni che prima o poi verranno sfruttate con continuità, ma un passaggio delicato sì. Pesano forma fisica, infortuni recuperati con molta prudenza e, soprattutto, condizione mentale", spiega La Gazzetta dello Sport.

"È proprio lì, nella testa, che Chivu vuole riaccendere la scintilla. Nella stessa maniera in cui si è lamentato per i gol concessi alla prima transizione avversaria o per l’ultima colossale dormita su palla inattiva a Madrid, l’allenatore romeno pretende più cattiveria davanti. Con questi presupposti, a Pisa, Thuram rivedrà il campo dall’inizio, nel tentativo di spezzare questo insopportabile digiuno da gol, causato in gran parte dal suo bicipite femorale sinistro. Risalgono al 17 settembre ad Amsterdam, doppietta, le ultime tracce", aggiunge il quotidiano.

