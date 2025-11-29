"È proprio lì, nella testa, che Chivu vuole riaccendere la scintilla. Nella stessa maniera in cui si è lamentato per i gol concessi alla prima transizione avversaria o per l’ultima colossale dormita su palla inattiva a Madrid, l’allenatore romeno pretende più cattiveria davanti. Con questi presupposti, a Pisa, Thuram rivedrà il campo dall’inizio, nel tentativo di spezzare questo insopportabile digiuno da gol, causato in gran parte dal suo bicipite femorale sinistro. Risalgono al 17 settembre ad Amsterdam, doppietta, le ultime tracce", aggiunge il quotidiano.
