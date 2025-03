Borna Sosa, esterno sinistro croato del Torino, nel corso di un'intervista concessa a Sportske Novosti ha parlato così del connazionale Petar Sucic , centrocampista classe 2003 che nella prossima stagione indosserà la maglia dell'Inter: "Quando qualcuno pensa che la Croazia si fermerà, che non ci saranno giocatori in grado di sostituire quelli che se ne vanno, ecco che noi ci presentiamo di nuovo con giocatori nuovi, di qualità, eccezionali. La Croazia produce sempre calciatori di qualità.

Prendiamo ora ad esempio Petar Sucic: tutto dipenderà da come si svilupperà la sua situazione all'Inter, se e quanto giocherà e come si adatterà al calcio italiano. Vedremo se con il tempo riuscirà a essere come Marcelo Brozovic. Allo stesso modo Martin Baturina, se lascerà la Dinamo Zagabria oppure no, e se lo facesse, dove andrebbe? È diverso quando giochi nei campionati europei più forti rispetto a quando giochi nel campionato croato.