Roma, Soulé: “L’Inter ci dirà a che punto siamo. Lautaro un grandissimo”

Intervistato dal Messaggero, Matias Soulé, attaccante della Roma, ha parlato anche della partita di sabato pomeriggio all'Olimpico contro l'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
Sabato all'Olimpico arriva l'Inter, che effetto le fa affrontarla da primo in classifica?—
«So solo che la settimana scorsa abbiamo corso tantissimo, sembrava fossimo ancora in ritiro, ci credete che dobbiamo ancora preparare la partita? Lo faremo bene in questi giorni, sarà un test importante per capire a che punto siamo. Essere primi sarà pure casuale, ma noi vogliamo restarci. Ragioniamo partita per partita, ma queste sono le gare che dicono quanto vali».
Il pericolo numero uno dei nerazzurri è Lautaro, prima o poi farà coppia con lui in nazionale?—
«È un grandissimo giocatore, ha fatto benissimo. Ho sentito che torna prima per essere all’Olimpico, speriamo che arrivi dopo... È una bravissima persona, abbiamo parlato tanto. Se mi vedo con lui in nazionale? Sì potrei farlo, giocare sottopunta con lui centravanti, per me non c’è problema».
(Fonte: Il Messaggero)
