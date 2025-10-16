Roma, Soulé: “L’Inter ci dirà a che punto siamo. Lautaro un grandissimo”

Sabato all'Olimpico arriva l'Inter, che effetto le fa affrontarla da primo in classifica?

«So solo che la settimana scorsa abbiamo corso tantissimo, sembrava fossimo ancora in ritiro, ci credete che dobbiamo ancora preparare la partita? Lo faremo bene in questi giorni, sarà un test importante per capire a che punto siamo. Essere primi sarà pure casuale, ma noi vogliamo restarci. Ragioniamo partita per partita, ma queste sono le gare che dicono quanto vali».