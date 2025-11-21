"Trovo sia un buon allenatore, che da sempre ha problemi con i giocatori di personalità", dice Soviero su Gasperini

Matteo Pifferi Redattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 13:16)

Nel corso di un'ampia intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere Salvatore Soviero ha parlato così anche di alcuni suoi ex allenatori a partire da Gasperini:

«L’ho avuto a Crotone, si incazzava se insultavo i tifosi avversari. “Mi carica mister”, gli dicevo. Non gli importava. Per lui sporcava l’immagine del club. Trovo sia un buon allenatore, che da sempre ha problemi con i giocatori di personalità. È carattere. Lui è un po’ una prima donna…».

Mazzarri?

«Era scarso come calciatore e come allenatore. Pensi che la sera venivano tutti a controllare se fossi in camera, cercando un pretesto per mandarmi via. Mazzarri ha sempre provato a mettermi contro il presidente Foti e i miei compagni».

Gliel’ha mai detto?

«Certo. Una volta mi chiamò in una stanza perché gli servivo e dovevo giocare. Io gli dissi che non lo rispettavo ma mi sarei messo comunque a disposizione».

Con Zeman, invece, il feeling è stato ottimo.

«Altroché! È un vero maestro del calcio. Ha raccolto molto meno di quello che ha seminato».

E Soviero ha raccolto meno?

«Credo di sì. Però sa, io sono sempre stato vero, senza scendere a compromessi. Non ho mai avuto problemi a dire le cose in faccia alle persone. Certo, senza procuratore è più difficile fare carriera. Ho visto tanti colleghi girare Serie A e B per anni, sempre con gli stessi allenatori e dirigenti. Si fidi, non è un caso».

Lei è arrivato in Serie A a 31 anni. Con un procuratore ci sarebbe arrivato prima?

«Se fossi stato nella scuderia di Moggi avrei fatto vent’anni di Serie A. Ma ho sempre preferito legarmi alle persone più che a chi prometteva soldi e successo. Facevo le trattative da solo, non mi fidavo facilmente».

Si sente tagliato fuori dal sistema calcio?

«Sa, dopo due squalifiche, le risse, la nomea e tutto il resto... è stata un po’ una normale conseguenza. Sono finito ai margini solo per colpa mia».