Non possiamo fare a meno del giocatore giovane nel pensare a una nazionale forte. L'energia la voglia, il sogno dei giovani diventa fondamentale per noi. Mi fa piacere che siano tornati in Serie A giocatori come Casadei e Ndour che sono calciatori importanti. Sono curioso di vedere Daniel Maldini all'Atalanta. Un conto è giocare con una squadra che deve adattarsi al gioco dell'altra e un conto è giocare con una squadra che ha l'attitudine a pressare e mette in mostra le tue caratteristiche. C'è necessità di andare a trovare un ricambio anche perché si rischia poi... La verità sta nel mezzo , è vero che calciatore esperto ti dà qualcosa di più però poi quando ne hai troppi rischi di vedere invecchiare tutta la squadra insieme e poi devi rincorrere i tempi per ricreare l'equilibrio che necessita ogni squadra, in tutti gli sport, non solo il calcio.