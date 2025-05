Intervistato da Walter Veltroni per il Corriere della Sera, Luciano Spalletti ha parlato anche dell'impresa dell'Inter in Champions

Intervistato da Walter Veltroni per il Corriere della Sera, Luciano Spalletti ripercorre la sua carriera, prima da calciatore e poi da allenatore. Il c.t. ricorda la vittoria dello scudetto a Napoli: "Ho girato moltissime società, moltissime città, ma non ho mai visto, in molti anni, un popolo che sappia essere così felice e così malinconico come quello napoletano. Io per questo sarò sempre grato al presidente De Laurentiis per avermi fatto fare quella esperienza. Poi è finita male e mi dispiace".