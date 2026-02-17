Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Galatasaray
Spalletti: “San Siro? Sconfitta più difficile da superare, serve doppia reazione”
13 gol presi nelle ultime 4?
"In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l'aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro".
A febbraio 3 sconfitte e un pari...
"Non sono preoccupato, però ritorno come se fossi all'inizio e non sono preoccupato. Adesso dobbiamo mettere insieme tutto e basarsi attraverso le esperienze che abbiamo fatto".
Scorie di San Siro?
“Forse bisognerà cambiare qualcosa perché abbiamo fatto un po' di fatica. San Siro fa parte delle fatiche e le sconfitte sono più difficili da superare e dobbiamo fare doppia reazione sia fisica che muscolare”.
