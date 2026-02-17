Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus in conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray

Alessandro De Felice Redattore 17 febbraio - 22:26

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Galatasaray

13 gol presi nelle ultime 4?

"In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l'aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro".

A febbraio 3 sconfitte e un pari...

"Non sono preoccupato, però ritorno come se fossi all'inizio e non sono preoccupato. Adesso dobbiamo mettere insieme tutto e basarsi attraverso le esperienze che abbiamo fatto".

Scorie di San Siro?

“Forse bisognerà cambiare qualcosa perché abbiamo fatto un po' di fatica. San Siro fa parte delle fatiche e le sconfitte sono più difficili da superare e dobbiamo fare doppia reazione sia fisica che muscolare”.

(Fonte: TMW)