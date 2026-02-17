FC Inter 1908
Spalletti: “San Siro? Sconfitta più difficile da superare, serve doppia reazione”

Spalletti: “San Siro? Sconfitta più difficile da superare, serve doppia reazione” - immagine 1
Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus in conferenza stampa dopo la sconfitta per 5-2 contro il Galatasaray
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Galatasaray

13 gol presi nelle ultime 4?

"In tutti i gol ci abbiamo messo del nostro. Per me la soluzione è quella di gestire la partita attraverso il possesso e il gioco. Questa sera non siamo stati bravi a gestirla e far vedere questa qualità. Oggi abbiamo fatto passi indietro sotto l'aspetto del carattere e delle personalità. Ora dobbiamo cambiare il registro".

Spalletti: “San Siro? Sconfitta più difficile da superare, serve doppia reazione”- immagine 2

A febbraio 3 sconfitte e un pari...

"Non sono preoccupato, però ritorno come se fossi all'inizio e non sono preoccupato. Adesso dobbiamo mettere insieme tutto e basarsi attraverso le esperienze che abbiamo fatto".

Scorie di San Siro?

“Forse bisognerà cambiare qualcosa perché abbiamo fatto un po' di fatica. San Siro fa parte delle fatiche e le sconfitte sono più difficili da superare e dobbiamo fare doppia reazione sia fisica che muscolare”.

(Fonte: TMW)

