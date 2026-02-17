Juve, Kalulu: “Bastoni ha chiesto scusa? Guardiamo avanti, peccato!”

Il difensore della Juventus è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida di Champions League persa 5-2 contro il Galatasaray

Alessandro De Felice Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 21:34)

Dopo la sconfitta per 5-2 a Istanbul contro il Galatasaray nell'andata dei playoff di Champions League, il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

"I gol vengono sempre da errori nostri. Succede ma per me la cosa più difficile è stato questo secondo tempo. Perché eravano 2-1 a fine primo tempo. Anche col rosso non dobbiamo concedere tutte queste occasioni. A caldo non mi ricordo tutti i gol. Dobbiamo capire bene cosa è successo stasera. C'è una seconda partita e dobbiamo pensare a quella perché ormai stasera è andata e nel calcio bisogna mettere a posto la testa velocemente perché ci sono altre partite".

Stanchezza fisica?

"No, non ti puoi nascondere dietro alla fatica in una partita di Champions. Una partita che tutti vogliono giocare. Stasera è andata così, è molto difficile da capire. Ma bisogna rialzare la testa, rimettere la maglia e fare meglio".

Come hai vissuto questi giorni?

"Ovviamente ero molto nervoso dopo questo episodio (con Bastoni, ndr). È meglio parlare pochissimo perché dire troppe cose non serve a niente. Devo pensare al campo, ci sono altre persone per difendere e parlare di queste cose. Io devo andare solo in campo".

Hai ascoltato le parole di Bastoni con le scuse?

"Non ho visto e letto cosa ha detto. Ha chiesto scusa? Si dice perdonare... La partita è andata. Questo espisodio ci penso subito, poi dobbiamo guardare avanti e non pensarci più. Dico solo peccato".