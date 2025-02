«Sicuramente Zaccagni sta facendo un gran campionato in fascia e al centro. Politano anche. Abbiamo poi Raspadori, perfetto nel 3-5-2, e Maldini che saltano l’uomo in mezzo. Koleosho ha queste caratteristiche. Cambiaso dribbla e taglia. Tra i giovani, Baldanzi. Prendete l’Inter: attacca, sposta avanti Dimarco, Dumfries, Bastoni che non saltano l’uomo come quelli del Real, e così fa fatica contro squadre schierate. Serve anche fisico. Visto Billing del Napoli? In Italia abbiamo uno così».