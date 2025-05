Fu il più grande dispiacere. Me lo sono sognato tante volte quel giorno, me lo sogno ancora. Il presidente spiegò la sua scelta dicendo che alla base c'erano motivi di sicurezza, ma la verità è che fu come un sogno rubato a un bambino, a tanti adulti che per una volta volevano tornare bambini. Non ci fu verso di fargli cambiare idea, nemmeno proponendo alternative fantasiose come un arrivo via mare. Eppure, Napoli ha saputo festeggiare e contemporaneamente ospitare decine di migliaia di persone che sono venute nella nostra città per partecipare alla nostra gioia. Napoli ci ha insegnato che la vera felicità è quella aperta a tutti coloro che vogliono divertirsi. La vera felicità non ha confini".