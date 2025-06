Luciano Spalletti, dopo la vittoria dell'Italia con la Moldavia e alla sua ultima partita in Azzurro, ha parlato ai microfoni di RaiSport subito dopo il fischio finale: «Vittoria troppo stretta? Fatto fatica anche stasera, ma ci sono troppe componenti e si è confermato quello che si era visto. Ho mantenuto questo gruppo qui, ma lo trovo affaticato per il finale di campionato e forse andando a cercare qualcuno che stava meglio potevamo avere altre risposte. Ma su 25 in tanti sono stanchi. Segno che la lunghezza del campionato logora, è un segnale. Il sorteggio è anche la sorte e anche quello nella gara con la Norvegia è arrivata subito dopo il campionato finito. Però anche lì ha influito, poi se le vinci entrambi, torni a settembre è un'altra storia sotto l'aspetto fisico dei calciatori».