Matteo Spinaccè, attaccante dell'Inter Under23, ha parlato ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Sassuolo. Ecco le sue parole: «Sono un attaccante con una buona fisicità, che mi permette di abbinare tecnica e velocità. Mi piace non dare punti di riferimento ai difensori attaccando la profondità ma anche giocando spalle alla porta per far salire la squadra. Sono molto tranquillo e non mi faccio condizionare, in campo voglio sempre la palla, anche nei momenti più delicati. All’Inter ho imparato a muovermi anche in mezzo al campo, come prima o seconda punta. Sul piano personale, invece, sono sicuramente maturato: fare un percorso in un settore giovanile come quello dell’Inter ti dà un valore aggiunto incredibile.

Il mio posto del cuore da bambino era il giardino di casa, con le porte da calcio in plastica. Lì giocavo con gli amici d’infanzia: ho rotto un sacco di porte che mio padre, con amore e pazienza, continuava a ricomprarmi. La mia famiglia mi ha sempre spinto a fare sport. Ne ho praticati diversi, ma il grande amore è sempre stato il calcio.

Prima di una partita cerco sempre di restare tranquillo, riposare e mangiare bene. Sul pullman ascolto una playlist precisa e, durante la ricognizione in campo, faccio sempre una telefonata a mio padre. La sfida più importante della mia carriera? Giocare davanti a 40.000 tifosi del Trabzonspor, lo scorso anno nei quarti di Youth League. Il contesto era pazzesco, molto sfidante».